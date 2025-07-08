شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو.. عيار 21 يسجل 4,650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميًا ليواصل تعافيه، بعد أن سجلت الأونصة مستوى 3339 دولارًا، مدفوعة بتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب تمرير الكونجرس الأمريكي لتشريع جديد يتضمن خفضًا ضريبيًا واسعًا، وسط ضغوط على الدولار.

وسجّل سعر أونصة الذهب في التداولات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، بعدما افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 3324 دولارًا للأونصة، ولامست مستوى 3345 دولارًا، قبل أن تستقر عند حدود 3339 دولارًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025:

عيار 24: 5,257 جنيهًا

عيار 21: 4,650 جنيهًا

عيار 18: 3,942 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

الذهب في سجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 2.1%، بعد أسبوعين من التراجعات المتتالية، بدعم من تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.