شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تنظم زيارة عملية لطلابها إلى مستشفى هيفن بأكتوبر لتعزيز خبراتهم العملية في بيئات طبية متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة باديا زيارة عملية لطلابها من كليتي الطب والعلاج الطبيعي، إلى مستشفى هيفن بمدينة 6 أكتوبر، بهدف الاطلاع على أحدث التجهيزات الطبية والخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، وإتاحة الفرصة لهم للتدريب في بيئات طبية متطورة تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين.

وشملت الزيارة جولة تعريفية في أقسام المستشفى المختلفة، حيث اطلع الطلاب على الآليات الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج، وشاركوا في نقاشات مطولة مع الأطباء والممرضين حول الحالات المرضية وأساليب التعامل معها، مما أتاح لهم فرصة التعرف على المهارات والخبرات في التعامل مع الحالات المرضية في التخصصات المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التجربة العملية لطلابها، والالتزام بتقديم خبرات تعليمية عملية تساهم في الارتباط المباشر بواقع العمل في القطاع الطبي، وتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير فرص تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وفي ختام زيارتهم، عبر الطلاب عن مدى استفادتهم من زيارة مستشفى كليوباترا، مؤكدين أن الزيارة كانت فرصة قيمة لاكتساب الخبرة العملية والتعرف عن قرب على بيئة العمل في المستشفيات.

يذكر أن جامعة باديا لديها شراكة استراتيجية مع الفرع الطبي لجامعة تكساس الأمريكية UTMB، وتتعاون مع كبرى المستشفيات في مصر لتوفير فرص تدريب عملي لطلاب كلياتها الطبية، ونجحت خلال عام 2024 في عقد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، بما في ذلك مستشفيات قصر العيني ومستشفى هيفن إحدى مستشفيات مجموعة كليوباترا، وتعمل جامعة باديا حاليًا بالإضافة إلى الشراكات مع المستشفيات الخارجية، على تصميم وإنشاء مستشفى جامعي خاص بها داخل الحرم الجامعي لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب.