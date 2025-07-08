شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 8 -7-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.601 جنيه للشراء.

13.657 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.704 جنيه للشراء.

13.631 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى

12.591 جنيه للشراء.

13.631 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.7 جنيه للشراء.

13.66 جنيه للبيع.