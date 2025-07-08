شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تستعرض إجراءات سلامة تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار تنفيذ المحور الخامس لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى دعم السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة وللحفاظ على البيئة وحمايتها وسلامة وصحة العاملين بها والمتعاملين معها طبقاً للقوانين والأنظمة وأصول الممارسات المهنية، عقدت نيابة النقل والتوزيع وإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول الاجتماع الدورى الربع سنوى لشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية لمناقشة الإجراءات الخاصة بالشركات للتطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية الخاصة بنقل وتداول المنتجات البترولية عبر السيارات الصهريجية فى إطار تنفيذ خطة متكاملة للتعامل بوعى أكثر مع عناصر المنظومة البشرية والحركية والإجرائية.

وأوضح المهندس أيمن عبدالبديع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للنقل والتوزيع أهمية التطوير المستمر والعمل بتكامل فى منظومة النقل بالسيارات الصهريجية والاستفادة من التحديات التى تواجهها لإحداث التطوير والضبط اللازم فى ظل ما تمثله من أهمية اقتصادية خاصة، كونها إحدى الحلقات الرئيسية فى منظومة الصناعة البترولية والذراع الطولى فى الوفاء بالاحتياجات من المنتجات البترولية للسوق المحلى التى كلما زادت القدرة فيها على منع وتقليل الحوادث كلما أثر ذلك إيجابًا بتحقيق المزيد من الاستقرار بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة توليان هذه المنظومة عناية كبرى وتدعمان جهود تطويرها.

ولفت الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى أهمية الأفكار والحوار المستمر بين كافة عناصر المنظومة وزيادة الوعى لدى العاملين بها بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأصيلها كثقافة فى سلوكياتهم وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة وسياسة وأهداف الهيئة المصرية العامة للبترول نحو شعار المرحلة الحالية الهدف صفر حوادث Goal Zero (لا ضرر– لا تسريبات)، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والمبادرات الجوهرية لتعزيز منظومة سلامة نقل المواد البترولية على الطرق البرية بما يواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يضمن سلامة الأفراد والأصول والممتلكات والمنشآت.

وأشار اللواء محمد فراج مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للأمن إلى أن الحديث والتواصل المستمر بين كافة عناصر المنظومة ومنها المقاولون عامل رئيسى فى تحقيق أهداف تأمين كافة عناصر المنظومة وتقليل وتفادى الحوادث، وكذا العمل على تشديد الالتزام بالإجراءات والضوابط والتحاليل والفحص الدوريين.

وحضر الاجتماع المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمهندس إبراهيم موافى رئيس شركة النيل لتسويق البترول والمحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس شركة الغازات البترولية (بتروجاس) والمهندس محمود القفاص رئيس شركة السهام البترولية، وتم خلال الاجتماع استعراض حوادث السيارات الصهريجية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2025 واسبابها المباشرة والجذرية والتوصيات اللازم تنفيذها لمنع تكرارها مرة أخرى.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إنجازات وتحديات تم التعامل معها والتغلب عليها وخطة العمل القادمة، وذلك لتحقيق طفرة نوعية فى منظومة سلامة نقل المواد البترولية على الطرق البرية بما ينعكس على استدامة الموارد وكفاءة العمليات التشغيلية وذلك اعتماداً على عدة عوامل هى الأهم للتأكد من تحقيق الهدف المنشود وهي (منظومة النقل داخل الشركات – السائق – السيارات الصهريجية المستخدمة فى نقل المواد البترولية – الطريق المستخدم فى نقل المواد البترولية).



ففيما يخص منظومة النقل داخل الشركات ، فقد قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال إنرجيز تهدف إلى تقديم الشركة خدمات استشارية متخصصة لتحسين معايير السلامة والجودة في قطاع النقل البترولي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية تحت مسمى (مشروع تطوير منظومة السلامة الخاصة بإدارة النقل الثقيل)، ويشمل المشروع تطبيق منظومة شاملة تستند إلى سبعة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة منظومة النقل البترولي ، وكان من نتاج هذا المشروع الانتهاء من عمل تحليل الفجوات فى منظومة سلامة النقل للمنتجات البترولية على الطرق البرية( منطقة مسطرد التابعة لشركة مصر للبترول- منطقة القاهرة التابعة لشركة التعاون للبترول وتم إعداد خطة العمل وبدأ تنفيذها ، وجارى حالياً التجهيز للبدء فى مرحلة جديدة من التأكد من تنفيذ خطة العمل والإعداد لعمل تحليل فجوات لإحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

فيما يخص السائقين فقد تم العمل على وضع برامج توفر التدريب المستمر لكافة السائقين على القيادة الآمنة والدفاعية بصورة سنوية بما يهدف إلى رفع كفاءة السائقين وعليه فقد تم توقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين شركة بتروسيف والمركز المصري للقيادة الآمنة لتدريب السائقين على القيادة الآمنة والدفاعية وكذا استخدام نظام المحاكاة المتطور بشركة السهام البترولية والذي يتم فيه استخدام أحدث الأساليب العلمية والعملية لتطوير الأداء لدى السائقين وإجراء حملات توعية بصورة شهرية على القيادة الآمنة والدفاعية والتعامل مع الحالات الطارئة بكافة الشركات التابعة للهيئة.

وبالنسبة للسيارة الصهريجية المستخدمة فى نقل المواد البترولية فقد تم إصدار الدليل الموحد لسلامة نقل المواد البترولية على الطرق البرية الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC-SF-TN-001، والذى يهدف إلى وضع الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها بالسيارات الصهريجية والمواصفات للسيارات الصهريجية وذلك طبقاً لـلاتفاقية الخاصة بالنقل الدولى للمواد الخطرة على الطرق (ADR) .

وعن مشروع فحص السيارات الصهريجية فقد تم البدء في دراسة إنشاء مركز معتمد دوليًا لفحص الشاحنات الصهريجية بالتعاون مع شركة السهام البترولية وإحدى الشركات الكبرى العاملة بقطاع البترول المصرى وذلك للتأكد وضمان سلامتها قبل التشغيل، كما أنه يجري التنسيق مع شركة توتال إنرجيز لفحص الشاحنات في مركز الفحص الخاص بها بمحافظة السويس لحين الانتهاء من مراكز الفحص المزمع إنشاؤها، كما تم إعداد غرف متابعة ومراقبة للسيارات الصهريجية عن طريق GPS وذلك على مدار اليوم وتوفير ما يلزمها لمتابعة هذه السيارات والتدخل الفورى واللحظى لتقويم أى تجاوزات.

وبالنسبة للطرق المستخدمة فى نقل المواد البترولية، يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة السهام البترولية وإحدى الشركات المتخصصة لإجراء تقييم لكافة الطرق المستخدمة في نقل المواد البترولية من قِبل شركات النقل والتوزيع التابعة للهيئة المصرية للبترول (التعاون للبترول – مصر للبترول – السهام البترولية – النيل لتسويق البترول) وذلك لتحديد المخاطر ووضع حلول فعالة، ومن أجل منظومة إدارة الرحلة الآمنة تقوم الهيئة حاليًا بالتنسيق مع الشركات للتأكد من تفعيل منظومة إدارة الرحلة الآمنة بشكل فعّال، وأصدرت الهيئة نموذجًا استرشاديًا موحدًا تم تعميمه على جميع الشركات التابعة بهدف اعتماده ضمن الإجراءات التشغيلية اليومية وبما يضمن التخطيط المسبق لكل رحلة وتحديد المخاطر المحتملة وتوفير التدابير الوقائية اللازمة مما يسهم في تجنب الحوادث وضمان سلامة الأفراد والممتلكات.