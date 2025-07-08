شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رسوم ترامب.. الذهب عالميا يرفض الاستجابة ويتحرك ببطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2025 تراجعاً في منتصف التداولات، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي ليخسر الجرام قرابة 15 جنيهاً فقط حتى وقت نشر هذه السطور.

ورغم إعلان ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 40% إلا أن أسواق الذهب لم تستجب لهذه التطورات الملحوظة وظلت الأونصة في نطاق 3320 و3340 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5297 جنيهًا

- عيار 21: 4635 جنيهًا

- عيار 18: 3972 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا



شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة يوم الثلاثاء حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3324 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويشهد الذهب استقرار خلال الجلسات الأخيرة ليتحرك بشكل عرضي بالرغم من محاولات الصعود والهبوط التي يشهدها والتي لا تكتمل ليظل الاتجاه العرضي هو السائد حالياً.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبلاغ شركائه التجاريين بأن التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، ليبدأ مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام حيث تم تحديد التعريفات الجمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25%.

وأكد ترامب أن الموعد النهائي لتطبيق التعريفات في الأول من أغسطس ثابت، ولكنه سيدرس تمديدها إذا قدمت الدول مقترحات. وقد تم تحديد الرسوم الجمركية المتبادلة عند 10% حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات، ولكن لم يتم التوصل إلا إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام حتى الآن.

وتسببت تصريحات ترامب وفرضه لتعريفات جمركية باهظة على العديد من الدول الأسيوية والأفريقية في أن يقلص الذهب من خسائره خلال جلسة الأمس بالإضافة إلى تعافي أيضاً في مستويات الدولار الأمريكى.