شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مكالمة قبل الفقد.. اللحظات الأخيرة للراحل وائل مرزوق داخل سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إحدى موظفات الشركة المصرية للاتصالات عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التى سبقت وفاة زميلها وائل مرزوق من إدارة الموارد البشرية، أحد ضحايا الحريق الذى اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، وأسفر عن وفاة 4 من العاملين بالشركة خلال تأدية مهام عملهم.

وقالت الموظفة، فى رواية مؤثرة لما دار بينها وبين زميلها قبل وفاته، إنها حاولت الاتصال به فور علمها باندلاع الحريق، مشيرة إلى أن وائل كان من العاملين فى إدارة الموارد البشرية، وكان يتواجد آنذاك في مقر عمله داخل المبنى.

وجاء نص الحوار، كما سجلته الموظفة:

"سألته: أنت بخير يا أستاذ وائل؟ أنت فين؟ والقطط فين؟ "كنا نتشارك في إطعام القطط التي تعيش في المبنى"، فأجاب: أنا مش شايف حاجة، لا قطط ولا بشر، إحنا محبوسين في المكتب، فصلوا الكهرباء، والدخان شديد، وخايفين نتخنق."

وأضافت: "سألته إذا كانت قوات الحماية المدنية قد وصلت، فأجاب بصوت متهدج: أعتقد جات، بس الدخان جامد، وكان بيكح بشدة، ثم انقطع الخط."

وأوضحت أنها عاودت الاتصال به مرات عدة، حتى رد عليها بصوت مختنق قائلًا: "لا، مش عارف أخرج... حاولي تقفلى... إحنا كده خلاص."

ثم سمعت صوت زجاج يتحطم، وانقطع الاتصال بشكل نهائي.

وأشارت الموظفة إلى أن تلك المكالمة كانت آخر تواصل بينها وبين وائل، مؤكدة أنه ظل حتى اللحظة الأخيرة محتجزًا في مكتبه، غير قادر على مغادرة الطابق الذي يعمل فيه بسبب كثافة الأدخنة وانقطاع الكهرباء.

وتشيع جنازة الراحل وائل مرزوق وزملائه مساء اليوم.



