شكرا لقرائتكم خبر عن أورنچ مصر: استعادة معظم الخدمات الرقمية ونستعد لتعويض العملاء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة أورنچ مصر أنها تمكنت من استعادة معظم خدماتها الرقمية التي تأثرت نتيجة الحريق الذي اندلع عصر الإثنين فى مبنى سنترال رمسيس، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال مراحل التعافي بشكل كامل، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية المتخصصة تحركت فور وقوع الحريق وفق خطة طوارئ معدّة مسبقًا، مما ساهم في احتواء الموقف والحد من تأثيره على العملاء، خاصة في المناطق التي شهدت تأثرًا جزئيًا بالخدمات.

وأكدت أورنچ التزامها الكامل بسرعة استعادة الاستقرار في الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزيتها الفنية وحرصها الدائم على تقديم تجربة اتصالات موثوقة وآمنة.

وأعلنت الشركة نيتها تقديم تعويض مناسب للعملاء الذين تأثرت خدماتهم خلال فترة الانقطاع المؤقت، على أن يتم الإعلان عن آلية التعويض وتفاصيله بعد التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.