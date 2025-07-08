شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال القاهرة: انتظام عمليات التحصيل وشحن العدادات بجميع الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن جميع الخدمات الاليكترونيه بالشركة تعمل بانتظام و دون توقف رغم توقف بعض خدمات الانترنت بسبب حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى أن خدمة التحصيل بالشركة توقفت لمدة ساعتين فقط أمس الاثنين فور اندلاع الحريق و تم إعادتها بالكامل.

وأضاف البيلي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالعمل على انتظام الخدمات الاليكترونيه بشكل عام و خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع بشكل خاص لضمان عدم تأثر المواطنين و استقرار التغذية الكهربائية لهم.

وتابع البيلي، أن هناك بعض الإدارات التابع للشركة اعتمدت على يو اس بي مودم كبديل لخدمة الانترنت لتقديم الخدمات للمواطنين دون توقف.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة على تواصل مستمر على مدار الساعة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية منذ اندلاع حريق سنترال رمسيس للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين و عدم التوقف بمراكز خدمة العملاء.