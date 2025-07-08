شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8 يوليو 2025.. تراجع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حيث فقد الجرام نحو 15 جنيهًا، مع انخفاض الأسعار العالمية إلى ما دون 3300 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الهبوط وسط حالة من الترقب في السوق المحلي لقرارات البنك المركزي المصري المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم، ما يزيد من حذر المستثمرين والمستهلكين في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,000 جنيه

ورغم تحقيق الذهب عيار 21 مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (ما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الاتجاه العام خلال الساعات الأخيرة يُظهر ضغوطًا بيعية متزايدة نتيجة التوترات الاقتصادية الدولية، ما قد يُنذر بمزيد من التراجع إذا استمرت العوامل الحالية دون تدخل محلي.

وفي تطور عالمي مؤثر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبدأ خلال أيام في إخطار عدد من الدول بفرض رسوم جمركية جديدة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مطلع أغسطس المقبل. وأوضح أن بعض الرسوم الإضافية ستصل إلى 10%، مستهدفًا دولًا وصفها بأنها "معادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون تحديد تفاصيل إضافية.

توقعات السوق

تترقب الأسواق المحلية والعالمية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حركة الذهب. فرفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري ويقلص الطلب على الذهب، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن لمواجهة التضخم.