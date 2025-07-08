شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5286 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

اسعار الذهب اليوم

.-عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهات

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه



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يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



