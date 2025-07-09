شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر بيانات مسجلة بالبنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع،.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.63 جنيه للشراء.

49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.61 جنيه للشراء.

49.71 جنيه للبيع.