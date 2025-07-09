شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجوائز الدولية التى حصلت عليها هيئة الاستثمار منذ 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن مجموع الجوائز الدولية التي حصلت عليها منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك في تقرير صادر عنها ونشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

والجوائز هي:

● لستة أعوام متتالية؛ حصلت الهيئة على المركز الأول بجائزة الاستثمار المقدمة من وزارة الاقتصاد الإماراتية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

● حصول الهيئة من ضمن قائمة الفائزين بجائزة التميز للأمم المتحدة للترويج للاستثمار 2022 UNCTAD)).

● حصول الهيئة على جائزة أفضل هيئة استثمار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمةESG من قبل شركة OCO Global.

● حصول الهيئة على جائزة الأمم المتحدة للتميز لجذب الاستثمارات في مجال التحول في مجال الطاقة عن عام 2023 والمقدمة من منظمة الانكتاد.

● حصول الهيئة على جائزة التميز في الاستدامة من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2024.