شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

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عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهات

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.