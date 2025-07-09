شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 9 يوليو 2025.. استقرار أم ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر، عقب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وسط تقلبات ملحوظة في سعر الذهب العالمي لما دون 3300 دولار مما ساهم في هبوط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 : 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبدأ خلال أيام في إخطار عدد من الدول بفرض رسوم جمركية جديدة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مطلع أغسطس المقبل.

وأوضح أن بعض الرسوم الإضافية ستصل إلى 10%، مستهدفًا دولًا وصفها بأنها "معادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون تحديد تفاصيل إضافية، ورغم التصعيد لم يستجب الذهب وتراجعت الأونصة.

توقعات السوق

تترقب الأسواق المحلية والعالمية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حركة الذهب. فرفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري ويقلص الطلب على الذهب، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن لمواجهة التضخم.