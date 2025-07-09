شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 9-7-2025 فى قطر.. عيار 24 بـ388 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 388.00 ريال

عيار 22 سجل 355.50 ريال

عيار 21 سجل 339.50 ريال

عيار 18 سجل 291.00 ريال

عيار 14 سجل 226.25 ريال

عيار 12 سجل 194.00 ريال

الاونصة12065.25 ريال

الجنيه الذهب2715.25 ريال

الأونصة بالدولار3315.41 دولار



يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.