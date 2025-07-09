شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن استئناف التداول اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن استئناف التداول اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد تعطلها أمس بسبب الخلل في خدمات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس.

يأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

أوصت البورصة المصرية، في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وجددا البورصة، التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.