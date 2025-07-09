شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاربعاء 9 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 9 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.606 جنيه للشراء.

13.661جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.709جنيه للشراء.

13.658جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.709جنيه للشراء.

13.642جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.596جنيه للشراء.

13.642جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.7جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.