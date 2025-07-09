شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء يسجل 36.880 جنيها بعد تراجع الأسعار محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وحافظ السعر العالمي على التداولات دون 3292 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.880 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

- عيار 24: 5268 جنيهًا

- عيار 21 : 4610 جنيهًا

- عيار 18: 3951 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب: 36880 جنيه

حركة الذهب تؤكد أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من خطابات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، خاصة أن ارتفاع مستويات الدولار والعائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الذي ارتفع بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين زاد من الحد من مكاسب الذهب، لأن ذلك يزيد من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.

كان الذهب قد شهد أداءً محدودًا إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان العزوف عن المخاطرة بشأن رسوم ترامب الجمركية محدودًا، في حين دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المتداولين إلى توقع احتمالية أقل لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

من المقرر صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد حافظ البنك الفيدرالي على موقف متشدد إلى حد كبير خلال الاجتماع، ولم يظهر أي التزام بمزيد من التيسير النقدي.

يذكر أن رسوم ترامب الجمركية قد أثارت مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.