شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصرى 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى عند 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع.
49.63 جنيه للشراء.
49.73 جنيه للبيع..
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