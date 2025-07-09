شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 24.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.325 دينار، مقارنة بـ32.700سعر امس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.325 دينار

- عيار 22 سجل 29.650 دينار

- عيار 21 سجل 28.300 دينار

- عيار 18 سجل 24.250 دينار

- عيار 14 سجل 18.850 دينار

- عيار 12 سجل 16.175 دينار

- الاونصة 1005.675 دينار

- الجنيه الذهب 226.325 دينار

- الأونصة بالدولار 3292.94 دولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.



