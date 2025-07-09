شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع المنسوجات والأنشطة المرتبطة به في جمهورية الصين الشعبية، بغرض بحث الفرص الاستثمارية في مصر، والاستفادة من التجربة الصينية في إنشاء سلاسل قيمة مضافة متكاملة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تتسم بالكفاءة المرتفعة والتكلفة المنخفضة، ما يزيد من تنافسية صناعة المنسوجات المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية طيبة.

وضم الوفد الصيني شركات مُتخصصة في تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة، وتقديم الخدمات التكنولوجية وتطوير النُظم الصناعية، وتشييد المنشآت الصناعية، وإدارة عمليات التوريد والتسويق والمبيعات.

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب الصيني المتنامي على الاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو واحد من القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز معدلات نموه لمساهمته الكبيرة في تشغيل العمالة، مشيداً بتجربة الصين في حيازة الحصة الأكبر من استثمارات وصادرات هذا القطاع الهام عالمياً، سواء داخل الصين أو عبر استثماراتها في منطقة جنوب شرق أسيا وحول العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق المُستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الصينية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنيا والفيوم ومدينة السادات، حيث تتوسع الحكومة حالياً في تجهيز وترفيق هذه المناطق بما يُلبي الاحتياجات التصنيعية لمجتمع الأعمال الصيني في هذا القطاع.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم الاستثمار المختلفة التي تلائم كافة توجهات وخطط المستثمرين، من مناطق حرة عامة وخاصة ومناطق استثمارية ومناطق صناعية، كما قدم شرح للحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تضمن وصول البضائع المصرية إلى 3 مليارات من المستهلكين حول العالم دون قيود تجارية أو جمركية.

ضم الوفد الصيني ممثلي شركات نانجينغ ليتون لتكنولوجيا المنسوجات، وتشينغداو جينتشوان للملابس، وقوانغتشو ييشينغ للمنسوجات، وشيامن تشوتشنغ للتجارة والتصنيع الذكي، وووهان ييجيفا للتجارة المحدودة، وهانغتشو بانغ فانغ الإعلامية، وسوميك الدولية للتجارة.