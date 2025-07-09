شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ممفيس تشارك في معرض IG Club للتعريف ببرامجها الأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة ممفيس بالقاهرة الجديدة، خلال يومي 8 و9 يوليو في فعاليات معرض IG Club، للتعريف ببرامجها الأكاديمية المتميزة والتواصل المباشر مع طلاب الشهادات الدولية وأولياء أمورهم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة ممفيس على التواصل الفعال مع الطلاب قبل انطلاق عامها الدراسي الأول في سبتمبر 2025 بكليتي الطب وإدارة الأعمال، والتعريف بموقعها المميز في قلب القاهرة الجديدة، وبنيتها التحتية المتطورة التي تمتد على مساحة 80,000 متر مربع.

وقد شهد جناح الجامعة إقبالًا واسعًا من الطلاب الراغبين في التعرف على كليات الجامعة وتخصصاتها، حيث حرص فريق الجامعة على تقديم شرح مفصل حول نظام الدراسة، ومعايير القبول، وفرص التدريب العملي التي تميز تجربة التعليم في جامعة ممفيس.

جدير بالذكر أن جامعة ممفيس تضم في مرحلتها الأولى كليتي الطب البشري وإدارة الأعمال، وتستوعب حوالي 7,800 طالب عند اكتمال مراحلها، وقد تم تصميم الحرم الجامعي لممفيس وفق أحدث الطرز المعمارية والهندسية، ليوفر بيئة تعليمية محفزة وملهمة للطلاب، حيث يضم مرافق حديثة ومتطورة تشمل قاعات دراسية ذكية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومعامل علمية وبحثية متقدمة، ومرافق رياضية متنوعة تشجع على ممارسة الأنشطة الطلابية.