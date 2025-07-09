شكرا لقرائتكم خبر عن "تكنولوجيا المعلومات" تطرح دورة مجانية في التحليل الجنائي الرقمي عبر منصة "مهارة-تك" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق دورة تدريبية مجانية بعنوان "التحليل الجنائي الرقمي: تحليل البيانات من الذاكرة والشبكات"، وذلك عبر منصة "مهارة-تك"، في إطار جهوده لتعزيز المهارات الرقمية المتخصصة لدى الشباب والمهتمين بمجال الأمن السيبراني.

وتستهدف الدورة التعمق في مفاهيم التحقيقات الرقمية، مع التركيز على الأدلة الجنائية الرقمية المرتبطة بالذاكرة المتطايرة وحركة مرور الشبكات، من خلال محتوى يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية المستندة إلى سيناريوهات واقعية.

وتوفر الدورة للمشاركين تدريبًا متخصصًا على استخدام الأدوات الأساسية في تحليل الذاكرة وبيانات الشبكة، بما يسهم في كشف الأنشطة الضارة، وفهم سلوك النظام، وتطوير آليات فعالة للتحقيق والاستجابة للحوادث الرقمية.

وبنهاية البرنامج التدريبي، سيكون المتدربون قادرين على شرح المبادئ الأساسية للأدلة الجنائية الرقمية، وتحديد الأدوات والتنسيقات المستخدمة في تحليل البيانات، والتمييز بين العمليات المختلفة داخل الذاكرة للكشف عن التهديدات، بالإضافة إلى تصميم سير عمل متكامل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التحليل الجنائي الرقمي.

يذكر أن الدورة متاحة مجانًا عبر منصة "مهارة-تك" التعليمية، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.