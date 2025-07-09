شكرا لقرائتكم خبر عن 5450 جنيها.. سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 5450 جنيها بعد إضافة المصنعية الجديدة التي حددتها الشركات بدءاً من مطلع يوليو الجاري.

وحافظ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، على التداولات دون 3300 دولار ويستقر خلال الفترة الصباحية السوق المصري بعد هبوط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 : 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

حركة الذهب تؤكد أن المتداولين غير منزعجين نسبيًا من خطابات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، خاصة أن ارتفاع مستويات الدولار والعائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الذي ارتفع بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين زاد من الحد من مكاسب الذهب، لأن ذلك يزيد من ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.



كان الذهب قد شهد أداءً محدودًا إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان العزوف عن المخاطرة بشأن رسوم ترامب الجمركية محدودًا، في حين دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المتداولين إلى توقع احتمالية أقل لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول خطط البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد حافظ البنك الفيدرالي على موقف متشدد إلى حد كبير خلال الاجتماع، ولم يظهر أي التزام بمزيد من التيسير النقدي.

يذكر أن رسوم ترامب الجمركية قد أثارت مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.