شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. عيار 18 بـ3951 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر 4610 جنيها ، وسجل عيار 18 سعر 3951 جنيها ، وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

-عيار 24 يسجل 5268 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4610 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3951 جنيها.

الجنيه الذهب 36880 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.