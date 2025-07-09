شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 يرتفع 10 جنيهات ليصل الجرام إلى 4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من أسبوع، بقيمة 10 جنيهات بعد تحرك الأونصة العالمية فوق 3300 دولار.

أسعار الذهب فى مصر

-عيار 24 يسجل 5280 جنيهًا

عيار 21 يسجل 4620 جنيها.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

الجنيه الذهب 36960 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3302 دولار للأونصة.



يأتى هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1% ليزيد من زخم الهبوط وينجح السعر فى كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار للأونصة الذى يمثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوما ليتداول السعر اليوم تحت هذا المستوى ويواجه حاليًا مستوى الدعم التصحيحى 50% حول المستوى 3285 دولار للأونصة.



جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس يوم الثلاثاء بعد يوم من إخطاره 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات فى الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ فى الأول من أغسطس.