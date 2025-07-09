شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يستقبل وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء بمقر البنك، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، والسيدة/ دومينيك نجار، مصرفي رئيسي للمؤسسات المالية بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالمدير التنفيذي الجديد السيد مارك ديفيس، كما تم استعراض أطر التعاون القائمة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، كما أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا والتي كان لها أثرًا إيجابيًا علي المؤشرات الاقتصادية.