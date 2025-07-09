شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع برويز شهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزراة للإنتاج، وذلك في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا على مدار يومي 9 – 10 يوليو 2025 تحت عنوان "رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمية".

وتناول اللقاء بحث فرص إقامة تعاون مشترك بين مصر وأذربيجان فى مجال البترول والغاز، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة والبنية التحتية لدى الجانبين لتفعيل هذا التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون في مجال تجارة وتدول الغاز المسال والمنتجات البترولية، كما بحث الجانبان فرص الاستثمار المتاحة في قطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز وكذلك تنمية الحقول المتقادمة وإمكانية التعاون في هذا الصدد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سوكار.

ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجيتها الحالية، والفرص المتاحة للتعاون في ضوء هذه الأولويات.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لفتح آفاق التعاون فى مجالات الطاقة والبترول والغاز من خلال تفعيل بنود بروتوكول النوايا الذي تم توقيعه بين وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية للتعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، والذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس جمهورية أذربيجان لجمهورية مصر العربية في يونيو 2024.