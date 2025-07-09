شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بفيينا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لجذب الاستثمارات والتواجد الفاعل في أسواق الطاقة العالمية، ومواصلة التسويق للقدرات المصرية في مجالات البنية التحتية البترولية وأنشطة التكرير وتعزيز القيمة المضافة، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة والبترول وممثلي الدول الأعضاء والشركاء.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير لقاءً مع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، تم خلاله تبادل الرؤى حول مستجدات سوق البترول العالمي، وجهود الحفاظ على توازن واستقرار أسواق الطاقة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء والمراقبين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين المنتجين والمستهلكين لضمان أمن الطاقة واستدامتها، مشيراً إلى الدور المصري المتنامي كشريك موثوق في دعم أمن الطاقة إقليميًا ودوليًا، مع الاستفادة من القدرات المتقدمة التي تمتلكها مصر في مجالات التكرير، وشبكات النقل، ومستودعات التخزين، والموانئ البترولية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء والشركاء.



