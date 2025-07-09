شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 أمام الجنيه المصري، فى البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.58 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.