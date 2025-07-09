أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-7-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعًا بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وايه كابيتال القابضة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وأكتوبر فارما، والقاهرة للخدمات التعليمية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعًا بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.21%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 27.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 14520 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات اين سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والخليجية الكندرية للاستثمار العقاري العربي، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 24.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 1.1 مليون سهم، 359.5 مليون سهم، 1566 سهمًا، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1000 سهم، 3 أسهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 700 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 44 ألف سهم، 6719 سهمًا، 90 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي المطورون العرب القابضة، ومستشفى النزهة الدولي عدد 685 مليون سهم، 28 ألف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن بيع المساهم أسماك عدد 685 مليون سهم بمتوسط سعر 0.2227 بقيمة إجمالية 152.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 20.36% إلى 11.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن بيع المساهم حسام عبد القادر سلامة أحمد عدد 3.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.88 بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 41.39% إلى 41.12%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 235.7 ألف سهم بمتوسط سعر 25.8 بقيمة إجمالية 6.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.00536% إلى 3.644%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن بيع المساهم سيف محمود حسن جاب الله عدد 9.05 مليون سهم بمتوسط سعر 1.716 بقيمة إجمالية 15.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10% إلى 8.55%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، عن بيع المساهم الحصن للاستشارات عدد 10 ملايين سهم بمتوسط سعر 1.268 بقيمة إجمالية 12.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 24.97% إلى 23.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.



أعلنت شركة العربية للمحابس، عن بيع المساهمان مصطفى عبد الصمد عبد النبي أبو العلا، وطارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي، الأول عدد 3.6 مليون سهم، والثاني عدد 1.8 مليون سهم، بمتوسط سعر 4.06 بقيمة إجمالية 7.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 5.057% إلى 4.04%، والثاني من 8.314% إلى 5.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن شراء المساهم جمال الجارحي عدد 359.5 مليون سهم بمتوسط سعر 0.2207 بقيمة إجمالية 79.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.45% إلى 15.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع السياحة والترفيه، حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات النشاط بلغت 1.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 308.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 13.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 616.2 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة بريميم هيلثكير جروب، إيرادات نشاط بلغت 220 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 134.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2024، وبلغ صافي الربح 50.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 67.7 مليون جنيه.

وفي نفس القطاع، حققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات النشاط بلغت 11.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.8 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 8.8 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات 259.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025 مقابل 231.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 12.8 مليون جنيه مقارنة مع 3.6 مليون جنيه