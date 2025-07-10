شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 10 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.58 جنيه للشراء و 49.68 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.57 جنيه للشراء.

49.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.58 جنيه للشراء.

49.68 جنيه للبيع.

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