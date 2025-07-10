شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 10 يوليو 2025.. استقرار عيار 21 مع ترقب عالمى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الصباحية، مدعومة بهدوء نسبي في حركة بورصة الذهب العالمية، والتي تدور حول مستويات 3300 دولار للأونصة. هذا التوازن انعكس على سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – ليستقر عند 4620 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5280 جنيهًا

عيار 21: 4620 جنيهًا

عيار 18: 3960 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا



الذهب العالمي

شهد السوق العالمي للذهب ضغوطًا هبوطية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيها فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، مع تطبيق تعريفات دائمة على أشباه الموصلات وبعض الأدوية، ما ساهم في ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.6%، ليسجل أعلى مستوياته خلال أسبوعين حتى مساء الثلاثاء.

كما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والذي لا يقدم عائدًا لحائزيه، ودفع الأسعار العالمية نحو التراجع.

ورغم تصاعد التوترات التجارية التي عادة ما تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية قللا من قدرة المعدن النفيس على الاستفادة من هذه الأوضاع.

ترقب لمحضر الفيدرالي الأمريكي

يتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن أي مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية، وإمكانية اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد تحذيرات من أن سياسات ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تسارع التضخم، مما يقلص فرص التيسير النقدي.

في المقابل، كشف مجلس الذهب العالمي عن زيادة صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بنحو 26.1 طن خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ودفع بعض المؤسسات إلى التحوط عبر الذهب المادي.