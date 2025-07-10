شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تراخيص السيارات الملاكى بنسبة 16.9% خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري أن عدد السيارات "الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يونيو سجلت 16140 سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 16,9% عن شهر مايو السابق.

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 324سيارة موديل 2022 و642 سيارات موديل 2023 و1739 موديل 2024 و10317موديل 2025 و3118 موديل 2026 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر يونية 2025 قد اوردت فى تقريرها ان عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40961 مركبة بنسبة انخفاض 20%عن الشهر السابق .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1997مركبة موديل 2022 و1395مركبة موديل2023 و3979 مركبة موديل 2024 و28957 مركبة موديل 2025 و4653 مركبة موديل 2026 .