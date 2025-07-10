شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ352 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 352 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 396.25 درهم

عيار 22 سجل 367.00 درهم

عيار 21 سجل 352.00 درهم

عيار 18 سجل 301.50 درهم

عيار 14 سجل 233.25 درهم

عيار 12 سجل 200.00 درهم

الاونصة 12324.75 درهم

الجنيه الذهب 2816.00 درهم

الأونصة بالدولار 3295.02 دولار

انخفضت أسعار الذهب امس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وذلك وسط توتر الأسواق بسبب تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشره موقع .investing

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 30 يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.65% لتسجل 3295 دولارًا.

على الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بحوالي 0.15%.