الاقتصاد

سعر الدولار امام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10-7-2015

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سعر الدولار امام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10-7-2015

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 10 يوليو 2025 06:00 ص

استقر  سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم  الخميس 10-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ،

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار, وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و 49.67 جنيه للبيع ،وسجل بالبنك الأهلى إلى 49.58 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.58 جنيه للشراء.
49.68 جنيه للبيع.

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