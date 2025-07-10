شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الخمس.. عيار السبائك مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، تزامنًا مع تحركات محدودة في سعر الأونصة عالميًا قرب 3300 دولار. واستقر سعر الذهب عيار 21 الآن – وهو الأكثر تداولًا – عند 4620 جنيهًا للجرام، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: عيار 24 سجل 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36960 جنيهًا. ويواصل السوق حالة الترقب لتأثير العوامل الخارجية، لا سيما قرارات الفيدرالي الأمريكي المنتظرة.

وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط هبوطية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس وتعريفات دائمة على بعض السلع، ما دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 0.6%، بالتوازي مع بقاء عوائد السندات الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، وهو ما يحد من جاذبية الذهب كأداة استثمارية.

ورغم التراجع النسبي في السعر، كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بنحو 26.1 طن خلال الأسبوع الأخير من يونيو، في إشارة لاستمرار الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر في ظل التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين الاقتصادي.