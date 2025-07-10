شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل تحركات سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10 يوليو 2025، خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا قرب مستوى 3300 دولار، ويأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وساهم الأداء الهادئ للبورصة العالمية في استقرار سعر الذهب عيار 21 الآن – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – ليسجل 4620 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا



تراجعت أسعار الذهب عالميًا في ظل صعود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل لأعلى مستوياته في أسبوعين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، إلى جانب تعريفات جديدة على أشباه الموصلات وبعض الأدوية.

كما حافظ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على استقراره قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدِر للعائد، ما ساهم في الحد من مكاسب المعدن الأصفر رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقييم فرص خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تحذير البنك من أن تصاعد الرسوم الجمركية قد يعزز التضخم ويحد من فرص التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة.

ورغم ضعف الأسعار، أشار مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي بنحو 26.1 طن خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع، ما يعكس استمرار الطلب المؤسسي على الذهب كملاذ آمن وسط ضبابية الأسواق.