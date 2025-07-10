الاقتصاد

"المصرية للاتصالات" تعلن تعيين ممثل جديد للحكومة وإعادة تشكيل لجنة المراجعة

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"المصرية للاتصالات" تعلن تعيين ممثل جديد للحكومة وإعادة تشكيل لجنة المراجعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الخميس، 10 يوليو 2025 11:04 ص

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تعيين اللواء أركان حرب أحمد سعيد يوسف عبد الرحمن ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة، وذلك خلفًا للواء أركان حرب أيمن مصطفى محمد علي.

ويأتي هذا التعيين في إطار التحديث المستمر في هيكل مجلس الإدارة، بما يواكب توجهات الشركة لتعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم استراتيجية النمو.

وفي سياق متصل، قررت الشركة إعادة تشكيل لجنة المراجعة، حيث أصبح تشكيل اللجنة الجديد يضم محمد كمال الدين بركات رئيسًا، واللواء أركان حرب أحمد سعيد يوسف عبد الرحمن عضوًا، وعاكف عبد اللطيف المغربي عضوًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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