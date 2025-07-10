شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4600 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم، وذلك بمتوسط 5 جنيهات للجرام 21 وهو الأعلى تداول في مصر.

ويأتي ارتفاع اليوم في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا في تعاملات اليومين الماضيين، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5257 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4600 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3942 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36800 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا في جلسة الثلاثاء الماضي، وانخفض سعر الأوقية بنحو 34 دولارًا من 3337 دولارا عند الافتتاح إلى 3303 دولارات عند الإغلاق.

ويلعب الدولار الأمريكي دورا مؤثرا في تطور أسعار الذهب عالميا، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة صعود الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوياته في أسبوعين، إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من الضغط على الذهب، كونه لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.