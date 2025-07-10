بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين وجامعة القاهرة لتأهيل الكوادر الاكتوارية

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وقع اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك، بهدف دعم وتأهيل طلاب برنامج العلوم الاكتوارية، أحد أكثر التخصصات الحيوية في قطاع التأمين، وبموجب البروتوكول، يقدم الاتحاد منحة دراسية كاملة لـ40 طالبًا كحد أقصى من طلاب شعبة (علمي رياضة) ببرنامج العلوم الاكتوارية، تشمل سداد المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (أربع سنوات)،

وأضاف الاتحاد في بيان انه في خطوة نوعية تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعليم المتخصص وربطه باحتياجات سوق العمل، وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، يهدف إلى دعم وتأهيل طلاب برنامج العلوم الاكتوارية، أحد أكثر التخصصات الحيوية في قطاع التأمين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تؤهلهم للاندماج الفعّال في سوق التأمين المصري.

ووقّع اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك، حيث قامت الدكتورة غادة أحمد عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتوقيع نيابةً عن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بينما وقّع من جانب الاتحاد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وجاء ذلك بحضور نخبة من قيادات كلية التجارة، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة لبنى فريد عميد الكلية، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

وأشادت الدكتورة غادة بأهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، مؤكدة أن هذه الشراكة تُمثل نموذجًا ناجحًا لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر البشرية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يُعد من أكثر التخصصات أهمية وحيوية في قطاع التأمين.

ومن جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على حرص الاتحاد المستمر على دعم منظومة التأمين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لرفع كفاءة السوق وتمكين الطلاب الجدد من الالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية واستكمال دراستهم في هذا التخصص الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل صناعة التأمين في مصر.

كما أشار علاء بأن الاتحاد بصدد تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، وذلك بمشاركة شركات التأمين وكافة الجهات العاملة في قطاع التأمين المصري، بهدف إتاحة فرص عمل للشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل داخل قطاع التأمين.

وبموجب هذا البروتوكول، يقدم الاتحاد منحة دراسية كاملة لـ 40 طالبًا كحد أقصى من طلاب شعبة (علمي رياضة) ببرنامج العلوم الاكتوارية، تشمل سداد المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (أربع سنوات)،

ويوفر الاتحاد فرص تدريب عملي خلال الدراسة والعطلات الصيفية للطلاب الحاصلين على المنحة من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، بهدف صقل المهارات المهنية وتحقيق التكامل بين الجانب النظري والعملي في التأهيل الاكتواري.

ويمثل هذا التعاون استثمارًا مباشرًا في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة تلبي الطلب المتزايد على الخبرات الاكتوارية، وتسهم في رفع كفاءة السوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال إدارة المخاطر والتسعير والاكتتاب التأميني.

كما يعزز هذا التعاون من مكانة الجامعة كمنصة علمية رائدة قادرة على مد السوق بكفاءات مؤهلة أكاديميًا وعمليًا.

ويأتي توقيع البروتوكول تأكيدًا على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية في إعداد الكوادر المتخصصة وتوفير فرص الدعم والرعاية للمتميزين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.



