شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنيا الجديدة ينظم "ماراثون رياضى".. ويوم رياضى بمدينة حدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز مدينة المنيا الجديدة ؛"ماراثون رياضي"، بحضور المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وساقية القاضي الثقافية، وقصر ثقافة المنيا، وصندوق مكافحة المخدرات.

وبدأ الماراثون من مبنى الجهاز إلى نادي الطيران والعودة، ويأتي هذا الحدث في إطار خطة الوحدة الفرعية وتطوير 2050 بجهاز المدينة، ويهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الإدمان والمخدرات ويشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي.

وشارك في الماراثون الوكلاء والمعاونون، وقادة العمل الشبابي والرياضي، وأعضاء الكيانات الشبابية، ومتطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا.

كما نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، يوما رياضيا، بمشاركة واسعة من أبناء أهالي مدينة حدائق العاصمة بمختلف الأعمار والفئات بهدف المساهمة في تكوين شخصيتهم منذ الصغر وإعدادهم للحياة بمفاهيم المسئولية والانتماء.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بين الشباب، لما لها من أثر إيجابي على الصحة البدنية والنفسية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، بالإضافة إلى دورها في غرس قيم التنافس الشريف والانضباط.

وأضاف أن اليوم الرياضي يأتي تأكيدًا على دعم الدولة للأنشطة الرياضية، واهتمامها ببناء جيل صحي وقوي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.