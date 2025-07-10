الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 10-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.325 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 10-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.325 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 10 يوليو 2025 12:00 م

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.450 دينار، مقارنة بـ 32.325  سعر امس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.


سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل  32.450 دينار
- عيار 22 سجل  29.725 دينار
- عيار 21 سجل  28.375 دينار
- عيار 18 سجل  24.325 دينار
- عيار 14 سجل  18.925 دينار
- عيار 12 سجل  16.225 دينار
- الاونصة 1008.925 دينار
- الجنيه الذهب 227.075 دينار
- الأونصة بالدولار 3315.34 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع محدود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، في وقت واصل فيه المستثمرون مراقبة مستجدات المفاوضات التجارية وسط تصعيد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب الرسوم الجمركية، وفقا لما نشره موقع .investing
زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4.1 دولار إلى 3321 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,321.68 دولارًا للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتُسجل 3,329.90 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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