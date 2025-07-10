شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو.. عيار 21 يسجل 4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ارتفاعه بالسوق المصرى حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيها وسجل الجنيه الذهب 36960 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا



ويأتي ارتفاع اليوم في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا في تعاملات اليومين الماضيين، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.



