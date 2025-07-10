شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والعراق.. بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى أنشطة صناعة البترول والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس حيان عبد الغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي والوفد المرافق له، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزراة للإنتاج.

وتناول اللقاء بحث مستجدات مشروعات التعاون المقترحة بين الجانبين في إطار نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها المهندس كريم بدوي ووفد قطاع البترول إلى دولة العراق الشقيقة في مارس الماضي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات قطاع البترول المختلفة، ومن بينها مجال التكرير من خلال نقل النفط العراقى لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك استغلال الطاقات الفائضة بمصافي التكرير المصرية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر فى دولة العراق، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة فى عدة مجالات تمكنها من المشاركة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز بدولة العراق الشقيق.

كما تم استعراض موقف نتائج أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة التي تم تشكيلها من الجانبين في أعقاب الزيارة بهدف تفعيل مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها.