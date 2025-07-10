شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعا مع نائب وزير طاقة ألبرتا الكندية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مع لارى كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن، لمقاطعة ألبرتا الكندية، بحضور المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزراة للإنتاج، وذلك على هامش فعاليات الندوة الدولية التاسعة التى تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء بحث فرص إقامة تعاون مشترك بين الجانبين فى مجال تطوير علمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وتحسين وزيادة الإنتاج ولا سيما من الحقول المتقادمة فى ضوء ما يمتلكه الجانب الكندى من خبرات فى هذا المجال. إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى تحسين عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم فى تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون فى مجال الطاقة المتجددة ومشروعات خفض الانبعاثات فى إطار جهود البلدين لتنويع مزيج الطاقة.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وفرص زيادة حجم الاستثمارات التعدينية للشركات الكندية العاملة فى مجال التعدين فى مصر فى ضوء ما يمتلكه الجانبان الكندى من خبرات كبيرة فى هذا المجال الحيوى، وسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التعدين فى إطار المحور الثالث من استراتيجية القطاع، والذى يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%.

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوى أهم نتائج جهود تطوير قطاع التعدين والتى يأتى على رأسها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، إلى جانب التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذى يُعد خطوة هامة لجذب مزيد من شركات التعدين العالمية الكبرى، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دوليًا لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال الموارد المعدنية.