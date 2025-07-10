شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وزاد قطاعا الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.4%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.01%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 107.3 مليون جنيه، 175.8 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة.

