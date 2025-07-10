شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو.. عيار 24 يسجل 5274 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بالسوق المصرى حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 4615 جنيهًا للجرام.
وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5274 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4615 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3955 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 36920 جنيهًا
وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى جلسة الثلاثاء الماضى، وانخفض سعر الأوقية بنحو 34 دولارًا من 3337 دولارا عند الافتتاح إلى 3303 دولارات عند الإغلاق.
ويلعب الدولار الأمريكى دورا مؤثرا فى تطور أسعار الذهب عالميا، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميًا نتيجة صعود الدولار الأمريكى، الذى سجل أعلى مستوياته فى أسبوعين، إلى جانب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما زاد من الضغط على الذهب، كونه لا يدرّ عائدًا، مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.
وتتحرك أسعار الذهب فى ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق فى الأسواق بشأن التضخم فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التى تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولى الرئيس دونالد ترامب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز