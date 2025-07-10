شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 10-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 107.3 مليون جنيه، 175.8 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 9.6 مليون سهم، 900 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 186 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 675.3 ألف سهم، 62.9 ألف سهم، 62 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، وسبيد ميديكال عدد 300 ألف سهم، 337.6 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 20.7 مليون سهم، 337.6 ألف سهم، 22.4 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 550 ألف سهم.

سبينالكس

أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، شراء المساهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عدد 9.6 مليون سهم بسعر 12.3351 جنيه بقيمة إجمالية 118.4 مليون جنيه، ليرتفع نسبة المساهم من 25.77% إلى 28.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

ماريدايف

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، إيرادات النشاط بلغت 60.5 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 56.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 18 مليون دولار مقارنة مع 20.4 مليون دولار.

أصول للوساطة

أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على الطلب المقدم من حاتم علي إبراهيم متولي العتباني، بالمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالقيمة العادلة للسهم البالغة 0.856 جنيه، ويكون ذلك بإصدار عدد 5.8 مليون سهم بعلاوة إصدار قدرها 0.756 جنيه عن كل سهم بإجمالي مبلغ 4.4 مليون جنيه تضاف إلى احتياطيات الشركة.