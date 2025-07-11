الاقتصاد

ارتفاع أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى محلات الصاغة

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ارتفاع أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 فى محلات الصاغة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 11 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5280 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: 4620 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3960 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 : 3080 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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